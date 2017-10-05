İnşaatta yangın paniği

YANGIN, gece saatlerinde Keçiören’de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Esertepe Mahallesi 1572. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İnşaat malzemelerinin tutuşmasıyla yangının hızla büyümesi sonucu binadan alevler yükselmeye başladı.

Yangını gören mahalle sakinleri, itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede yangın yerine ulaşan itfaiye erleri, vinç yardımıyla alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, binada maddi hasar meydana geldi.