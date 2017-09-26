İnşaatta vinç dehşeti

BURSA'DA bir inşaatta vinç devrilirken, bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer'in Barış Mahallesi’nde bulunan bir inşaata demir taşıyan vinç devrildi. Araç ters dönerken, vinç ise inşaat alanına düştü. O esnada inşaata çalışan işçiler kıl payı ölümden döndü. Sokakta bulunan evlerin yanında devrilen vinçin operatörü ağır yaralanırken, etrafta hasar meydana geldi. Sokak ortasında devrilen dev vinç heyecana sebep oldu. Şans eseri vincin yan binalara devrilmemesi büyük bir faciayı önledi.

İsmi öğrenilemeyen yaralı vinç operatörü, 112 ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak özel bir Hastane kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.