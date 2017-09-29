İnşaatın çatısında kalıp çöktü: 4 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 40101 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir inşaatın çatı kısmında yürütülen beton dökümü esnasında kalıplar çöktü. Yaşanan göçük sonucu çatı bölümünde çalışan 4 işçi yaralandı. Olayın ardından adrese itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan göçük sonucu kalıpların teras ile 4’üncü kat arasındaki merdiveni kapatması üzerine yaralanan 4 kişi çatı katına uzatılan itfaiye merdiveni yardımıyla aşağıya indirilerek ambulanslara alındı. İlk müdahalesi çatı katında ve olay yerinde yapılan yaralı işçiler Veli, Mustafa G., Ali G. ile Selçuk G. ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.