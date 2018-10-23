İngilizlerden bomba iddia: Kaşıkçı'nın cesedinin parçaları bulundu

İNGİLİZLERİN önde gelen haber sitesi Sky News, Cemal Kaşıkçı ile ilgili bomba bir iddia da bulundu.

Sky News'de yer alan haber'de Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin, Suudi Arabistan Konsolosu'nun evinin bahçesinde bulunduğu yazıldı.

"YÜZÜ TANINMAZ HALDE"

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazetecinin öldürüldüğü Suudi kaynakları tarafından açıklanmıştı. İngiliz haber sitesi Sky News, Kaşıkçı olayı ile ilgili yeni bir iddia gündeme getirdi. İngiliz basını, Kaşıkçı'nın cansız bedeninin parçalara ayrıldığının ve vücut parçalarının Suudi konsolosun evinin bahçesinde bulunduğunu ve Kaşıkçı'nın yüzünün tanınmaz halde olduğunu yazdı.