ING Bank işletme ismini değiştirdi

ING, ismindeki 'Bank' ifadesini kaldırma kararı aldı. Şirketin ING Bank A.Ş. olan ticaret unvanı aynı kalırken, değişiklik sadece işletme adında gerçekleşti. Değişiklik İstanbul'daki Genel Müdürlüğün yanı sıra Kahramanmaraş'taki ÇağrıOperasyon Merkezi ve 223 şubede hayata geçirildi.

Yapılan açıklamada; şirket, yeni nesil şubeleri, yalın ürünleri, esnek uygulamalarının oluşturduğu iklime paralel şekilde isminde de artık 'Bank' ifadesini taşımayacak. 40'ın üzerinde ülkede faaliyet gösteren ING Grubu'nda başlatılan değişim sürecine paralel Türkiye'de de isim değişikliğine giden ING, müşteri odaklı olma ve bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi gibi hareket etme vizyonuyla, İstanbul Maslak'taki Genel Müdürlük binasının yanı sıra Kahramanmaraş'taki Çağrı ve Operasyon Merkezi ve 223 şubede bu değişimi hayata geçirdiği belirtildi.

DEĞİŞİKLİK SADECE İŞLETME ADINDA GERÇEKLEŞTİ

ING'nin tüm dijital ve yazılı mecraları da bankanın yeni imajını yansıtacak şekilde güncellendi. Bu süreçte, ING Bank A.Ş. olan ticaret unvanı aynı kalırken, değişiklik sadece işletme adında gerçekleşti.

REKLAM FİLMİ İLE ANLATILDI

ING, teaser kampanyası sonrası Ozan Güven'in rol aldığı reklam filmi ile; dijital dönüşüm paralelinde müşterilerin birçok eski adeti de hayatından çıkardığını, işletme adının da bu anlayışla değiştiğini anlattı. Reklamda "Artık yalnızca ING'yiz" ifadesi kullanılırken, ING'nin yaşadığı dönüşüm "Sahip olmadıklarımızla gurur duyuyoruz" sözleri ile aktarıldı.