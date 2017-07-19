İncirlik’e yeni ‘tank katilleri’

İNCİRLİK Hava Üssü 39. Kanat Üs Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Georgia eyaletindeki Moody Hava Üssü ’nden, “tank katili” veya “tank avcısı” olarak bilinen 3 adet A-10 Thunderbolt II uçağı, İncirlik’teki ABD 39. Kanat Üs Komutanlığı bünyesine kaydırıldı. Açıklamada uçakların Suriye ve Irak’taki terör örgütü DEAŞ hedeflerine karşı kullanılmak üzere Georgia eyaletinden Türkiye’ye kaydırıldığı belirtilirken, İncirlik’teki A-10 Thunderbolt II savaş uçağı sayısının son takviyeyle 12’den 15’e çıktığı kaydedildi.

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