Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

İncirlik Üssü’nde Hz. İsa krizi

Adana'daki İncirlik Üssü'nde konuşlu bir Amerikan hava filosunun komutanının geçen ay verdiği bir röportajda "Hz. İsa tüm kararlarıma rehberlik ediyor" demesi üste kriz yarattı

İncirlik Üssü’nde Hz. İsa krizi

Adana'daki İncirlik Üssü'nde konuşlu bir Amerikan hava filosunun komutanının geçen ay verdiği bir röportajda "Hz. İsa tüm kararlarıma rehberlik ediyor" demesi üste kriz yarattı

11 Ekim 2016 Salı 08:52
İncirlik Üssü’nde Hz. İsa krizi
banner404
ABD merkezli Askeri Dini Özgürlük Vakfı'na (MRFF) başvuran 100'ün üzerindeki Amerikalı ve Türk İncirlik çalışanı, Yarbay Michael Kersten'ın açıklamaları nedeniyle kınama cezası alması için talepte bulundu.
Üs komutanlığına ve ABD Hava Kuvvetleri Bakanlığı'na gönderilen 6 Ekim tarihli şikayet mektubuna göre, 15 Eylül'de İncirlik Üssü'nün resmi web sitesinde bir mülakatı yayımlanan 39. Tıbbi Destek Filosu Komutanı Yarbay Kersten'a etkilendiği liderler sorulmuş ve Kersten da, kendisinin özellikle bir Hıristiyan olarak Hz. İsa'dan etkilendiğini ve onun tüm kararlarını her yönüyle etkilediğini belirtmişti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İncirlik Üssü’nde Hz. İsa KriziAdanaİncirlik ÜssüMRFFAskeri Dini Özgürlük Vakfı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim