İncirlik Üssü’nde Hz. İsa krizi

Üs komutanlığına ve ABD Hava Kuvvetleri Bakanlığı'na gönderilen 6 Ekim tarihli şikayet mektubuna göre, 15 Eylül'de İncirlik Üssü'nün resmi web sitesinde bir mülakatı yayımlanan 39. Tıbbi Destek Filosu Komutanı Yarbay Kersten'a etkilendiği liderler sorulmuş ve Kersten da, kendisinin özellikle bir Hıristiyan olarak Hz. İsa'dan etkilendiğini ve onun tüm kararlarını her yönüyle etkilediğini belirtmişti.
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