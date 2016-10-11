İncirlik Üssü’nde Hz. İsa krizi

Adana'daki İncirlik Üssü'nde konuşlu bir Amerikan hava filosunun komutanının geçen ay verdiği bir röportajda "Hz. İsa tüm kararlarıma rehberlik ediyor" demesi üste kriz yarattı

ABD merkezli Askeri Dini Özgürlük Vakfı'na (MRFF) başvuran 100'ün üzerindeki Amerikalı ve Türk İncirlik çalışanı, Yarbay Michael Kersten'ın açıklamaları nedeniyle kınama cezası alması için talepte bulundu.

Üs komutanlığına ve ABD Hava Kuvvetleri Bakanlığı'na gönderilen 6 Ekim tarihli şikayet mektubuna göre, 15 Eylül'de İncirlik Üssü'nün resmi web sitesinde bir mülakatı yayımlanan 39. Tıbbi Destek Filosu Komutanı Yarbay Kersten'a etkilendiği liderler sorulmuş ve Kersten da, kendisinin özellikle bir Hıristiyan olarak Hz. İsa'dan etkilendiğini ve onun tüm kararlarını her yönüyle etkilediğini belirtmişti.