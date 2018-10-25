İnce'den çok konuşulacak 24 Haziran itirafı: Sebebi Kılıçdaroğlu

CHP'nin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CNN TÜRK'te Buket Aydın'la 40 programında Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili itirafta bulundu. İnce, "Biz seçimi aday açıklandığım gün kaybettik. 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettik. Çift başlı görüntü verdik. Seçimi orada kaybettik biz. Ama yapacağım bir şey yoktu." dedi.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satırbaşları:

"BİZ SEÇİMİ GEL BAKALIM MUHARREM'LE KAYBETTİK"

Biz seçimi aday açıklandığım gün kaybettik. 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettik. Çift başlı görüntü verdik. Seçimi orada kaybettik biz. Ama yapacağım bir şey yoktu. Çift başlı görüntü yaramadı. İnsanlar bizi daha dirayetli bulabilirdi. Gel bakalım Muharrem'de tuzu biberi oldu.

"ÇİFT BAŞLI GÖRÜNTÜ VERMEMİZ İNANDIRICILIĞI DÜŞÜRDÜ"

Hatalarımız var mı tabii ki var. Eksiklerimiz var mı tabii ki var. Hatalar düzeltilir eksikler giderilir. CHP'liler çok çalıştı. Benim karşımda olanlar bile var güçleriyle çalıştı. Asla onların hakkını yiyemem. Çift başlı görüntü vermemiz inandırıcılığımızı düşürdü. 35 bandını zorlayabilirdik.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıklamak için kürsüye çıktı. Kılıçdaroğlu, kürsüde adayı açıklarken, "Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı, Sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya" diyerek İnce'yi yanına çağırdı ve birlikte partilileri selamladı. Siyasi çevreler, Kılıçdaroğlu'nun "Gel bakalım Muharrem" şeklindeki hitabının yanlış olduğunu ve Muharrem İnce'ye "Bu partide patron benim" izlenimini vermek istediğini dile getirmişti.