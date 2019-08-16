İnce, 'dans' fotoğrafı hakkında konuştu: Değişim bu işte

HAKAN, "Muharrem Amca benimle dans eder misin?" başlığıyla yayımlanan yazısında İnce'ye dans ettiği fotoğrafa dair sorular yöneltti, cevaplarını aktardı. İnce'nin "Benim şöyle bir prensibim var: Eşim, akrabalarım ve öğrencilerim dışında dans etmem" dediğini yazan Hakan, genç kadının kendisine 'Muharrem amca benimle dans eder misin?' demesine üzerine 'cesaretine hayran kaldığını' ve isteğini kabul ettiğini yazdı.

İnce'nin olay hakkında ise 'İşte değişim bu' yorumunu yaptığını aktardı.

Yazının ilgili bölümü şu şekilde:

İnce, fotoğrafın çekildiği yeri "Manisa Turgutlu’da bizim eski milletvekillerimizden Hasan Ören’in yeğeninin düğün törenine katılmıştım. Orada oldu" sözleriyle açıkladı.

Fotoğrafı görür görmez Muharrem İnce’yi aradım.

Dedim ki: Nasıl oldu bu dans?

Dedi ki: Bu kızımız yanıma geldi ve bana “Muharrem Amca! Benimle dans eder misin?” dedi.

*

Dedim ki: Hemen tamam mı dediniz?

Dedi ki: Yok. Benim şöyle bir prensibim var: Eşim, akrabalarım ve öğrencilerim dışında dans etmem.

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Dedim ki: Prensibi çiğnediniz yani?

Dedi ki: Kızımızdaki cesarete hayran kaldım... Pozitif ayrımcılık yaptım ona.

Dedim ki: Yorumunuz nedir?

Dedi ki: Değişim bu işte!