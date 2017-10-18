Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107240
ALTIN
151.756
DOLAR
3.6842
STERLİN
4.8528
EURO
4.3283
Kritik uyarı! Gripten sonra değiştirin...
Kritik uyarı! Gripten sonra değiştirin...
Erken menopoza yol açan 14 neden!
Erken menopoza yol açan 14...
Saçını boyatanlara kötü haber! Kanser...
Saçını boyatanlara kötü haber! Kanser...
banner468

İnat eden Barzani bunu da gördü: Kerkük Meclisinde Hamaney fotoğrafı

Haşdi Şabi ve Irak Ordusu tarafından ele geçirilen Kerkük İl Meclisine İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in fotoğrafları asıldı

İnat eden Barzani bunu da gördü: Kerkük Meclisinde Hamaney fotoğrafı

Haşdi Şabi ve Irak Ordusu tarafından ele geçirilen Kerkük İl Meclisine İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in fotoğrafları asıldı

18 Ekim 2017 Çarşamba 13:17
İnat eden Barzani bunu da gördü: Kerkük Meclisinde Hamaney fotoğrafı
banner404

IRAK'TA ordunun  Kerkük'e karşı askeri harekât başlatmasının ardından hızlı bir şekilde kaçan Peşmerge'nin yerini doldurması beklenen  Irak ordusunun yanından  İran destekli ve insan hakları ihlalleriyle bilinen aşırı Şii örgüt Haşdi Şabi bulunuyor. Şii örgüt,  Türkiye ile  Irak arasında yaşanan Başika krizinde " Türkiye ile savaşırız" açıklamasında bulunmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşmak için kurulan Şii örgüt Haşdi Şabi,  Irak hükümetiyle  Türkiye arasında yaşanan Başika krizinde  Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunmuştu.

BAŞİKA KRİZİ ESNASINDA "TÜRKİYE İLE SAVAŞIRIZ" DEDİLER

Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Güvenlik Sözcüsü Yusuf El Kilabi, Başika krizi esnasında  Türkiye'ye karşı "Irak'ın kuzeyinde bulunan güçler işgalcidir ve  Irak hükümeti tarafından davet edilmemiştir. Bu şekilde kalmaları durumunda onlara işgalci güç muamelesi yapar, DEAŞ ile savaştığımız gibi onlara karşı da savaşırız. Aynı şekilde Türk ordu güçlerine karşı da geliriz" ifadelerini kullanmıştı.
HAMENEY'İN FOTOĞRAFI ASILDI

Haşdi Şabi ve  Irak Ordusu tarafından ele geçirilen  Kerkük İl Meclisi'ne,  İran'ın dini lideri  Ali Hamaney'in fotoğrafları asıldı.  Kerkük İl Meclisi'nde bir Haşdi Şabi mensubu tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Videoda  Ali Hamaney'in fotoğrafının bulunması dikkat çekiyor.

BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ Şİİ MİLİSLER OLUŞTURUYOR

Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te  Musul'u ele geçirmesi ardından, Iraklı farklı milis güçlerinin bir araya gelmesiyle kuruldu. Haşdi Şabi'nin büyük bölümü Şii milislerden oluşuyor ancak az sayıda bünyesinde Sünni milisler de var.

Economist dergisinin, doğruluğu teyit edilmemiş verilerine göre Haşdi Şabi'de savaşan milislerin yaklaşık 120 bini Şii, 16 bini ise Sünni Iraklılar. Bu rakamların çok daha fazla olduğunu belirten açıklamalar da bulunuyor.

İRAN'LA İLİŞKİSİ "ÇOK GÜÇLÜ"

Haşdi Şabi bünyesindeki örgütlerin büyük bölümünün  İran'la yakın ilişkileri bulunuyor. BBC Farsça Servisi'nden Kasra Naji, örgütün  İran  Devrim Muhafızları tarafından teşkilatlandırıldığını, bünyesindeki grupların liderlerinin genelde,  Tahran'la ve de  İran'daki kutsal Kum şehriyle yakın ilişkileri olan din adamları olduğunu söylüyor.

Yapılan araştırmalar  Irak halkının belli bir bölümünün DEAŞ ile mücadelede Haşdi Şabi'yi desteklediğini ortaya koyuyor.

Özellikle Şii Iraklıların önemli bir bölümünün gözündeyse milisler kahraman olarak algılanıyor. Sünni Iraklıların Haşdi Şabi'yi mezhepçi olarak gördükleri biliniyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BarzaniHaşdi şabi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ByLock'tan şikayet! 'Evlendiğimiz ilk gece bana...'
ByLock'tan şikayet! 'Evlendiğimiz ilk gece bana...'
Jandarmanın dikkati faciayı önledi
Jandarmanın dikkati faciayı önledi
Ünlü spiker, Baykal skandalından sonra hesabını kapattı
Ünlü spiker, Baykal skandalından sonra hesabını kapattı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim