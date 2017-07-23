İnanılmaz ölüm! Ağaç kadını ezdi

TELVİZYON sunucusu 58 yaşındaki Kanchan Nath yoga sınıfındna evine dönerken bir anda eşine az rastlanır bir kazanın kurbanı oldu.
Büyük bir palmiye ağacı kadını ezdi. Hindistan'ın Mumbai kentind eyaşana inanaılmaz olayda kadının kaçmaya fırsatı bile olmadı. Bir saniyede kağaç devrildi ve kadının üzeirne düştü.
Hindistan'da ünlü bir televizyon sunucusu olduğu belirtien kadın hasteneye kaldırıldı ancak kurtarılmadı.
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