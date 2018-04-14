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İnanılmaz olay! 1920'de yaşanan evlilik nedeniyle...

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, kuzeni bildiği kişilerin resmi kayıtlarda kardeşi olarak görüldüğünü fark eden Recep Onaca (70) mahkemeye başvurunca, 6 ayrı mezardan DNA örnekleri alındı

İnanılmaz olay! 1920'de yaşanan evlilik nedeniyle...

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, kuzeni bildiği kişilerin resmi kayıtlarda kardeşi olarak görüldüğünü fark eden Recep Onaca (70) mahkemeye başvurunca, 6 ayrı mezardan DNA örnekleri alındı

14 Nisan 2018 Cumartesi 18:08
İnanılmaz olay! 1920'de yaşanan evlilik nedeniyle...
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KARACASU'nun Tekeliler Mahallesi'nde yaşayan Recep Onaca, 1 yıl önce veraset ilamı için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Onaca, çıkan veraset ilamıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Recep Onaca, ilamda, hayatı boyunca teyze çocukları olarak bildiği Süleyman Onar ve Hatice Bodur'un anne bir, baba ayrı üvey kardeşleri olarak yer aldığını gördü.

Recep Onaca ile yıllar önce vefat eden Süleyman Onar ve Hatice Bodur'un çocukları, kendilerine ait miras işlemlerinde sorun yaşamaları üzerine nüfus kaydı iptali için mahkemeye başvurdu. Hâkim DNA incelemesi için aynı sülaleden kişilere ait, aralarında 60 yıllık mezarların da bulunduğu Tekeliler Mahallesi'nde 1, Yolüstü Mahallesi'nde 4 ve Nargedik Mahallesi'nde 1 mezarın açılmasına karar verdi. Mezarlar hâkim ve avukatların gözetiminde, adli tıp uzmanı eşliğinde açıldı. Uzun süren çalışmalar sonucu her bir mezardan uygun örnekler alındı. İki aile de yapılacak inceleme ve yargılamanın ardından, nüfus kayıtlarının iptali yönünde karar çıkmasını bekliyor.

ABLASININ KİMLİĞİYLE EVLENMİŞ

Karışıklığın, 1920'de doğan Emine Sevinç'in kendi kimliği olmaması nedeniyle kardeşi Huri Sevinç'in (Onaca) kimliğini kullanarak Mehmet Onar'la evlenmesinden kaynaklandığı öğrenildi. Emine Onarın çocukları Süleyman Onar ve Hatice Onar'ın da Huri Onacanın üzerine kaydedildiği belirtildi. Dava da Emine Onarın çocukları Süleyman Onar ile Hatice Doburun, Huri Onacanın üzerinden silinmesi için açıldı.

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AydınKaracasu İlçesi6 Ayrı Mezardan DNA örnekleri
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