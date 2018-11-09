İmzalar atıldı seri üretime geçiliyor! İşte ilk teslim tarihi

Altay tankının seri üretim sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC arasında imzalandı. Seri üretimde ilk tank 18 ay sonra teslim edilecek

İmzalar atıldı seri üretime geçiliyor! İşte ilk teslim tarihi
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TSK'nin karadaki en etkili vurucu gücü olacak olan Altay tankının seri üretimine geçiliyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC ile arasında Altay tankınınseri üretimine ilişkin imzalar atıldı. Bu imza ile birlikte BMC, 250 adetlik tankın üretiminde çalışmaya başlayacak. Bugüne kadar yapılan açıklamalara göre seri üretim hattından ilk tank 18 ay sonra teslim edilecek. Altay Tankı Türkiye'nin ilk yerli ana muharebe tankı olma vasfını taşıyor.
TWİTTER'DAN AÇIKLADI
İmza töreninin ardından Savunma Sanayii Başkanı Prof.Dr. İsmail Demir Twitter'dan açıklama yayımladı. Demir'in attığı tweet'te şu ifadeler kullanıldı:
"Proje, 250 adet ALTAY ana muharebe tankının seri üretimi ile birlikte ömür devri lojistik desteği ile TSTM kurulumu ve işletilmesini kapsıyor. İlk ALTAY tankı 18 ay sonra KKK'ya teslim edilecek. Hayırlı olsun."

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