İmamoğlu - Yıldırım ortak yayını moderatörlüğüne bir isim daha talip oldu!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Uğur Dündar'ın moderatörlük yapmayacağını açıklamasının ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu - Yıldırım ortak yayını moderatörlüğüne bir isim daha talip oldu!
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GAZETECİ Cüneyt Özdemir, Uğur Dündar'ın moderatörlük yapmayacağını açıklamasının ardından bir paylaşımda bulundu. Cüneyt Özdemir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:

- Ben topa girmek istemedim ama Sayın @ugurdundarsozcu çekildiğine göre eğer bana çağrı olursa @BA_Yildirim ve @ekrem_imamoglu arasındaki tarihi zirveyi yönetmek isterim elbette... Ne dersiniz?

- Eğer destekliyorsanız #tarihizirveyicüneytözdemiryönetsin arkasına da muhakkak @BA_Yildirim ve @ekrem_imamoglu 'nu eklemeyi unutmayalım...

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