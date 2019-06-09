İmamoğlu - Yıldırım ortak yayını moderatörlüğüne bir isim daha talip oldu!

GAZETECİ Cüneyt Özdemir, Uğur Dündar'ın moderatörlük yapmayacağını açıklamasının ardından bir paylaşımda bulundu. Cüneyt Özdemir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:

- Ben topa girmek istemedim ama Sayın @ugurdundarsozcu çekildiğine göre eğer bana çağrı olursa @BA_Yildirim ve @ekrem_imamoglu arasındaki tarihi zirveyi yönetmek isterim elbette... Ne dersiniz?

- Eğer destekliyorsanız #tarihizirveyicüneytözdemiryönetsin arkasına da muhakkak @BA_Yildirim ve @ekrem_imamoglu 'nu eklemeyi unutmayalım...