İmamoğlu, Yıldırım'ın "teşekkür" afişine aynı şekilde karşılık verdi

İSTANBUL Beylikdüzü'ne, Miraç Kandili nedeniyle, 31 Mart seçimleri sonrası resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yer aldığı afişler asıldı.

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI" İBARESİ

AK Parti'nin "Gönül belediyeciliği kazandı, teşekkürler İstanbul" yazılı pankartları sonrası CHP'nin Beylikdüzü'nde astırdığı kandil tebriği afişinde İmamoğlu'nun isminin altında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ibaresi yer alması dikkat çekti.

ANITKABİR DEFTERİNDEKİ İMZASI TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

İmamoğlu'nun, Anıtkabir ziyareti sırasında, Anıtkabir Özel Defteri'ni de 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu' şeklinde imzalaması çok sayıda eleştiri almıştı.