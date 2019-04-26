İmamoğlu: Yeni nesil demokrasinin olduğu bir şehir istiyoruz

SARAÇHANE'DEKİ binada gerçekleşen meclis toplantısında, İBB'nin 2018 faaliyet raporu ele alındı. Rapor görüşülmeden önce meclisi yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerini Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'a bırakarak meclis üyelerinin bulunduğu sıraya geçti. Daha sonra kürsüye gelen İmamoğlu, raporun 2018 yılına ait olduğunu, bu dönemde görev yapan başkanın gelip bunu anlatmasını istediğini söyledi. Faaliyet raporunu herkes tarafından incelendiğine inandığını kaydeden İmamoğlu, "Siyasi polemiklere girerek değil, gerçekten üreten, iyi birer öğrenci olup, farklı ortamlarda öğrendiklerini veya kavradıklarını nasıl sürece dahil ederim çabasıyla ortaya koyması gereken önemli bir meclisiz. İstanbul'da atılan küçücük bir adım Türkiye'ye örnek olur." dedi. İmamoğlu, şöyle konuştu: "Bu şehrin her yönüyle akılla yaşayan bir organizma gibi yaratıcı ve bir olmasını istiyoruz. Burası tüm imkanlarıyla bir şehir değilse, gerçekten o şehirde mutluluk değil mutsuzluk konuşur. Şehirlerde ortaya konulan mutluluk, ülke için de iyi oluyor. Dönem dönem birbirimizi yaraladığımız süreci yönetmeye kalktığımızda yaptığımızdan utanmamız gerekir. O bakımdan ben İstanbul'a yeni nesil bir siyaset anlayışının hakim olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her sesi dinleyelim. Burada ne ideoloji ne siyasi görüşten bahsettim. Yeni nesil demokrasinin olduğu bir şehir istiyoruz." Konuşmaların ardından İBB'nin 2018 yılı faaliyet raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 270 meclis üyesinin oyu ile 2018 faaliyet raporu kabul edilerek meclisten geçti. Bunun üzerine tekrar kürsüye gelen İmamoğlu, kısa bir teşekkür konuşması yaptı. AK Partili üyelerin, İstanbullulara verdiği sözlerin takipçisi olacaklarını belirtmelerinden çok büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden İmamoğlu, İstanbul için uğraş veren geçmişteki tüm belediye başkanlarına da teşekkür etti.