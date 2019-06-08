İmamoğlu vali hakkında ne dedi? İşte o görüntüler

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'dan İstanbul'a dönerken havalimanında yaşadığı VIP skandalının görüntüleri ortaya çıktı.

İmamoğlu vali hakkında ne dedi? İşte o görüntüler
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İMAMOĞLU'NUN Ordu’dan ayrılmasında bir VIP skandalı yaşanmıştı. CHP adayı beraberinde ailesi ile birlikte Ordu Havalimanı’nda valinin talimatı ile VIP salonuna alınmadı.
Havalimanında CHP milletvekilleriyle emniyet mensupları arasında tartışma yaşandı.
Görüntülerin 47. saniyesinde, Ekrem İmamoğlu'nun, çevik kuvvet polisleriyle konuştuğu sırada, "Sizin bir suçunuz yok, vali itlik yapmıştır, aynen iletin, vali itlik yapmıştır" sözleri duyuluyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2019, 15:10
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