İmamoğlu, Türkiye'nin gündemine oturan programla ilgili ilk kez konuştu

İSTANBUL'UN birçok alanda ihmal edildiğini belirten İmamoğlu, "İstanbul'un genelindeki ihmaller ya da şehre dönük yapılan ihanetler, Çekmeköy'ü de etkiliyor. En son aldığım üzücü haber de askeri alanı imara açıyorlar. Şimdi biz askeri alanları da imara açarsak, boşlukları konutlarla doldurursak, bu kente ihanet etmeye devam ederiz" şeklinde konuştu.

"YÖNETENLER VAAT VERMEZ YAPAR"

Binali Yıldırım'ın "Şu sınıfta 80 kişi var" diye şikayet etmesini eleştiren İmamoğlu, kendini millete şikayet ettiğini belirterek, "Vallahi ben çözemedim. Ulaşıma indirimler yaptık. Bir gün veya iki gün sonra Adalar'ı ziyaret ederken, 'Adalar'da oturanlara vapur seferleri bedava'' demiş. Hadi onu geçtik, ya arkadaş elini tutan mı var? Şu anda İBB'yi ben mi yönetiyorum. Bunları tek tek yapsana. Bakın arkadaşlar, vaat göreve talip olanlardan verilir. Yönetenler, vaat vermez yapar. Bu samimiyetsizliktir" dedi.

"'GAFİL AVLAYACAĞIM' DİYEN AVLANDI"

Önceki akşam katıldığı televizyon programında sık sık sözü kesilen İmamoğlu konuya ilişkin, "Bana tezahürat yapınca sesim düzeliyor. Şimdi diyecekler ki, 'Kendine tezahürat yaptırıyor' falan. Bu basın bazen karıştırıyor. Dün akşam ki karıştırmadı. Sohbet ettik. Ben size ne dedim? Kötü söz sahibine aittir. Sabrın sonu selamettir. O zannetti ki, 'Ben onu gafil avlayacağım'. Ama benim kalbim temiz kardeşim. Kendimden şüphem yok ki. 'Gafil avlayacağım' diyen kişi, avlandı. Bir daha davet etsin, bir daha giderim. Ben, herkesle konuşurum ve anlaşmaya çalışırım" diye konuştu. Konuşmasının sonunda Akşener'e seslenen İmamoğlu, "Beni, bugün ablam, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener onurlandırdı" diyerek teşekkür etti.