İmamoğlu talimatı verdi, İBB'nin sitesi değişti! Dikkat çeken detay

EKREM İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına oturmasının ardından büyükşehir belediyesinin sitesinde yapılan değişiklik dikkat çekti.
Yerel seçimlerin üzerinden geçen 17 günlük sürecin ardından Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alarak görevinin başına geçti.
"EGEMENLİK KAYITSIZ, ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"
İmamoğlu'nun göreve başlamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sitesinde yapılan değişiklik dikkat çekti.
Daha önce İstanbul'dan görüntülerin yer aldığı alan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla birlikte, "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözlerine yer verildi.
İşte sitenin son hali: