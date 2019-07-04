İmamoğlu, Taksim ile ilgili projesini anlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a yapacağı projeleri dün katıldığı programda anlattı. İmamoğlu, Taksim meydanındaki düzenlemenin öncelikli olduğunu belirterek "Taksim'i herkesin zevk alacağı alana dönüştüreceğiz. Yarışma usulü ile vatandaşların ve kurumların sürece katılmasına özen göstereceğiz" ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu, İstanbul için hazırladıkları projelerini Halk TV canlı yayınında açıkladı. İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

SARAÇHANE'YE KÜTÜPHANE

"Saraçhane'de kütüphane açacağız. Özellikle arka bina kısmında Türkiye'nin en nitelikli en güçlü kütüphanesini yapacağız. Yurt içi, yurt dışı insanların gelip arşiv karıştıracağı bir kütüphane olacak. Sevgi dilini birinci sıra yakalayan kitle çocuklar. Çocuğun sevgisini kazanmadan hiçbir siyasi o toplumda başarılı olamaz. Gençlerin şikayetini her gün dinliyorum. Özellikle 31 Mart'tan sonra… Hayallerimi artık bu şehirde kuruyorum diyen binlerce gençle karşılaşıyorum. Bu benim çalışma şevkimi artırıyor. Bir araştırma gençlerin yüzde 65'in oy verdiğini açıklamış bir araştırma şirketi. Sevgiyi yakalayınca oy oranları inanıyorum yüzde 80 olacak."

TAKSİM PROJESİ

"Taksim en önemli önceliklerimizden bir tanesi. Yapılan uygulama herkesi rahatsız ediyor. İstanbul'un önceliği simgesel bir anlamda Taksim meydanı. Taksim meydanını herkesin zevk alacağı bir yer haline getireceğiz. Elbette ki mevcut imkanlarla. Halk ve halkın dinamikleri içinde olacak. Yarışma usulü ile vatandaşların ve kurumların sürece katılmasına özen göstereceğiz. Demokratik katılım süreciyle Taksim'in belirlenecek olması bütüncül bir keyif ortaya çıkaracak diye düşünüyorum. İhmal edilmiş alan noktasında Kadıköy ve Bakırköy'e de ayrın parantez açmak isterdim. Beşiktaş meydanı da dokunulması gereken bir yer. Buralar simgeler anlamda bir buluşma, aynı zamanda toplumsal uzlaşma için buluşma yeri.Büyük kentlerin meydanlarını çok önemseyeceğiz."