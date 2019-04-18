İmamoğlu: Son derece radikal kararlar alacağız

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, güne sabah saatlerinde FOX TV'de katıldığı canlı yayın ile başladı. Televizyon programının ardından dün İl Seçim Kurulu’ndan mazbata töreni sırasında çıkan arbedede cam kesiğiyle yaralanan ve ameliyat olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'yı hastanede ziyaret etti. İmamoğlu’nu karşılarında gören hastane personeli, hastalar ve vatandaşlar kısa süreli şaşkınlığın ardından İBB Başkanı ile bol bol fotoğraf çektirdi. Bir vatandaşın ”Ben de oyumu verdim, bir fotoğraf hakkım” sözleri üzerine İmamoğlu ”Oy vermesen de isteyebilirsin” dedi. İmamoğlu, Biçer’e ziyaretinden önce bir hastanın odasına girerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kadın hasta da İmamoğlu’na teşekkür ederek, ”Hepimizin yüzünü güldürdünüz. Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmek istiyoruz” dedi. İmamoğlu, daha sonra Biçer’i ziyaretini gerçekleştirdi. İmamoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür eden Biçer, ”Bugün beni hiçbir şey üzemez” dedi.

“BİSMİLLAH” DİYEREK BAŞLADI

İmamoğlu, hastane ziyaretinin ardından 11.45 sıralarında Saraçhane'deki İBB Başkanlık Sarayı'na geldi. Vatandaşların alkışları ile aracından inen İmamoğlu'nu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve bir önceki dönem İBB CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever karşıladı. Gazetecilerin karşısına geçen İmamoğlu konuşmasına “Bütün çalışma arkadaşlarımla, İBB çalışanlarımızla, kadromuzla Bismillah diyoruz” sözleri ile başladı. “İnşallah güzel hizmetlerimize başlayacağız çok işimiz var, İstanbul'un bir çok konusu var” diyen İmamoğlu İBB'nin hafızasını dinleyeceklerini, brifingler alacaklarını söyledi.

“BİZDEN OLANLAR OLMAYANLAR” ANLAYIŞININ BİTTİĞİ GÜN

İmamoğlu “Bizim için bu kurumun uzun süreli hafızası çok önemli. İçine siyaset katmadan bu kentin insanına fayda verecek hangi bilgi ve becerileri varsa biz ona talibiz. Farklı bir anlayışla başlangıç yapacağız. Bizden olanlar bizden olmayanlar gibi bir anlayışın bittiği gündür bugün. 16 milyon insana, ülkemize, milletimize, kişisel hiçbir beklentiye ya da kişiye hizmet anlayışıyla hiç kimse bizden talimat almayacak. Bizden alacakları talimat İstanbullunun lehine çıkarına olacak” dedi.

SORUMLULUĞUM NEYSE ONU YAPARIM

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı İstanbul'a geldiğinde karşılayacak mısınız?” sorusuna “Sorumluluğum neyi gerektiriyorsa onu yaparım. Yani devlet protokolü devlet sorumluluğu neyi gerektiriyorsa onu yaparım. Bundan yana kimsenin şüphesi olmasın. Biz normalleşmenin kucaklaşmanın yanındayız. El sıkmaya fırsatımız varsa elini sıkarız. El sıkmadan daha fazla fırsat varsa kucaklaşırız daha da fırsat varsa konuşuruz uzlaşırız. Fırsat yaratma konusunda kabiliyetime güveniyorum” dedi.

BİZDEN PARTİZAN DİL BEKLEMEYİN

Cumhurbaşkanı'nı İBB'ye davet edip etmeyeceğinin sorulması üzerine de “Kesinlikle davet edeceğim. Bu ülkenin her makamı her kişisi buraya davet edilmelidir. Bizden kimse partizan dil beklemesin. Tam aksine bu ülkeyi ve bu şehri barıştırmaya geliyoruz. Bu şehirde barışı lafla yapamazsınız uygulama ile yaparsınız” diye konuştu.

HEYECANIM AKLIMIN ÖNÜNE GEÇMEZ

İmamoğlu soru üzerine bir önceki geceyi nasıl geçirdiğini de şöyle anlattı:“Elbette heyecanım var ama heyecanım aklımın önüne geçmez. Mesuliyetimin farkındayım dolayısıyla dün gece çocuklarımla kucaklaştım. Eşimle annemle babamla. Yine onların duasını hem desteğini aldım. Çocuklarımın direkt İstanbul ile ilgili yapacaklarımla ilgili bana soru sormaları işimin ne kadar zor olduğunu gösterdi. Ortanca oğlum ‘bu binayı ne zaman kütüphane yapacaksın' diye sordu. Büyük oğlum öğrenci indirimin sordu otobüslerle ilgili. Kızım sadece beni öpmekle yetindi. Onun bir isteği yok şimdilik.”

KARNAVAL GİBİ EĞLENCELİ BİR GÜN

Hafta sonu Saraçhane'de düzenlenecek kutlama etkinliği ile ilgili de İmamoğlu “Bu bir miting değil. Miting evrensel kavramıyla aynı anlama geliyor ama bizde başka anlamlar yüklenebilir. Bu bir buluşma hani burada bismillah dedik orada da bir başlangıç buluşması… Dolayısıyla bir karnaval gibi de eğlenceli bir gün gibi de düşünebilirsiniz. İstanbul'da yeni bir sürecin yeni bir başlangıcı, ‘her şey çok güzel olacak' anlayışının başlangıcı kabul edebilirsiniz. Bebeklerimizi çocuklarımızı sağlığı sıhhati olan herkesi gençlerimizi kadınları bu şehrin insanlarını davet ediyorum. Oy veren vermeyen herkesi davet ediyorum. Dolayısıyla böyle bir anlayışla buluşma hazırlayacağız. Ayrıntılar paylaşılacak” yorumunda bulundu.

DEMOKRASİ ADINA FIRSATA DÖNÜŞTÜRECEĞİM

İmamoğlu, AKP'den kendisini tebrik için arayanların olup olmadığını sorulması üzerine “Şu anda buradaki resmi telefonlardan bir bilgi elde edemedim. Cep telefonuma bakma fırsatım olmadı hakkını yemeyeyim şimdilik bana ulaşan bir bilgi yok” yanıtını verdi. İmamoğlu, İBB binasında kütüphane yapma ile ilgili vaadiyle ilgili de bunu mutlaka hayata geçireceklerini tasarım çalışmalarının başlayacağını belirtti. İmamoğlu, şeffaf bir yönetim anlayışı içinde olacaklarını kaydederek “Bazılarına göre siyasi iradenin yani meclis iradesinin sizde olmamasını bir zafiyet olarak gösterseler de ben bunu bu ülke ve bu şehir adına demokrasi adına fırsata dönüştürmek istiyorum Tüm şeffaflığımızla vatandaş bizi görsün istiyorum. Milyonlarca insanla bağ kurabilme imkanı varsa bunu neden fırsata çevirmeyelim. Son derece radikal kararlar alacağız demokrasi ve toplumun şeffaflığı hissetmesi adına. Mutlak demokrasi mutlak katılım bu kentte var olacak.” dedi. İmamoğlu açıklamasının ardından makamına çıktı.

HİKMET ÇETİN ZİYARET ETTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ilk ziyaret eden isim eski CHP Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin oldu. Çetin’i makamında ağırlayan İmamoğlu, kendisini kapıya kadar uğurladı.