İmamoğlu sesini yükseltmeli dedi, Abdullah Gül'den yeni açıklama geldi

PARTİ kuracağı iddiaları ile gündemde olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son yerel seçim üzerine değerlendirmede bulundu. Gül, "Türkiye'yi seçimleri tartışmalı bir ülke haline asla getirmemek gerekir" dedi. Gül, http://www.abdullahgul.gen.tr adresi üzerinden açıklama yaptı.Türkiye'de son yıllarda seçimlerin tartışmalı hale geldiğine değinen Gül, "“Türkiye'nin 1950'de çok partili sisteme geçmesinden bu yana neredeyse 70 yıldır seçimler hiç bir zaman tartışma konusu olmadı. Ancak üzülerek görüyoruz ki son zamanlarda seçimlerin yapılması ve sonuçlarıyla ilgili tartışmalar yaşanıyor. Bu kaçınılmaz olarak hem içeride hem dışarıda Türkiye'nin itibarını zedeliyor. Son yerel seçimlerde bu tartışmaların çok daha yoğunlaşmış olmasını görmek üzüntü verici." dedi. Bu seçimlerde iki konunun öne çıktığını söyleyen Gül, “İlki, seçilen bazı adayların tüm aday olma süreçlerinde hukuki gerekleri karşılayıp adaylıkları kabul edildikten ve seçildikten sonra düşürülmeleri, sayıları çok az da olsa, oldukça tartışılacak bir durum. İkincisi, İstanbul'da seçim sonuçlarının açıklanmaya başladıktan sonra o gece yaşananlar ve seçim sonuçlarının kesinleştirilmesinin bu kadar uzatılıp geciktirilmesi. İşin hukuki ve teknik kısmından ziyade politik söylemlere girilmesi. Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verecek şeyler. Hukuki gerekçeler hızla tamamlandıktan sonra seçimin sonuçlarını açıklamak ve tartışmaları noktalamak gerekirdi" yorumunu yaptı. Seçim sonuçların ve bunların incelenip sonuçlandırılmasının bir an evvel tamamlanması gerektiğini belirten Gül, "Bu meselenin uzaması Türkiye'ye de zarar verir demokrasimize de gölge düşürür. Türkiye'yi yönetenlerin önünde hem seçimsiz bir 4.5 yılları var hem de üzerinde çalışılması gereken ciddi meseleler var ve bu tip tartışmalardan uzak durup memleketin geleceğine konsantre olmaları çok önemli diye düşünüyorum. Türkiye'yi seçimleri tartışmalı bir ülke haline asla getirmemek gerekir.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu "Seslerinin daha gür çıkması lazım" demişti

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül'ün "Bize yapılan yanlışları güçlü olunca biz başkalarına yapmamalıyız" açıklaması ile ilgili sorulan soruya "Bir önceki Cumhurbaşkanının bu şekilde yorum yapması sevindirici ama seslerinin daha gür çıkması lazım" diyerek cevap vermişti.