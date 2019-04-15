İmamoğlu'nun sözlerine AK Parti'den anında yanıt geldi!

BİNALİ Yıldırım İletişim Ofisi, sosyal medya hesabı Twitter'dan resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun YSK ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Sayın İmamoğlu ilk günlerde, 'tek güvendiğim kurum YSK'dır' demişti. Bugünlerde yavaş yavaş bu açıklamasını değiştiriyor." ifadeleri yer aldı.

İşte Binali Yıldırım İletişim Ofisi'nin paylaşımı:

"FARK 29 BİNDEN 12 BİNE İNMESE OYLAR ÇALINMIŞ GİTMİŞTİ"

"Sayın İmamoğlu ilk günlerde, 'tek güvendiğim kurum YSK'dır' demişti. Bugünlerde yavaş yavaş bu açıklamasını değiştiriyor. İtiraz etmesek, fark 29 binden 12 bine kadar inmese oylar çalınmış gitmişti. Bunlar İstanbullunun oyu, korumak zorundayız. Göz ardı etmeye hakkımız yok."