İmamoğlu'nun pazar ziyaretine damga vuran olay!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Güngören'deki pazar esnafını ziyareti sırasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
GÜNDEM 25.10.2019, 11:48
SEÇİM kampanyası sırasında ziyaret ettiği Güngören Haznedar Pazarı'na bir kez daha giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. İmamoğlu'nun ziyareti sırasında yanına gelen ve İYİ Partili olduğunu belirten kadının sözleri ise tansiyonu yükseltti.
ORTAM BİR ANDA GERİLDİ
Ekrem İmamoğlu'nun kurmaylarının kendilerini geri çektiğini ve İmamoğlu'nun yanında yürümelerine izin vermediğini belirten kadının sözleri, ortamı bir anda gerdi.
İMAMOĞLU MÜDAHALE ETTİ
Bu sözler üzerine suratının düştüğü gözlenen İmamoğlu, duruma müdahale ederek büyük bir krizin önüne geçti.
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