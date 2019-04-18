İmamoğlu'nun mazbatasının altında dikkat çeken imza

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu 17 günün ardından mazbatasını aldı. Mazbata töreni sonrası ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Mazbatanın altında YSK adına hakim Fatma Nilgün Uçar'ın imzası vardı. Hakim Uçar, Göktepe davasında da önemli bir karara imza atmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı. İmamoğlu'nun mazbatasının altından hakim Fatma Nilgün Uçar'ın imzası olması ise dikkat çekti.

METİN GÖKTEPE DAVASINDA MAHKEME BAŞKANIYDI

Metin Göktepe davasında Saffet Hızarcı, Fedai Korkmaz, Murat Polat, Burhan Koç, İlhan Sarıoğlu, Selçuk Bayraktar, Metin Kuşat, Tuncay Uzun, Fikret Kayacan, Seydi Battal Köse'nin yargılanmasına karar verildi. 1997 Temmuzu'nda adli tatil nedeniyle Yargıç Kamil Perif 'in yerine Fatma Nilgün Uçar oturum başkanı oldu.

Uçar, müdahil avukatların sanıklar için tutuklama isteminde bulunması üzerine dosyayı, delilleri inceledi ve bu istemi yerinde buldu. Sanık avukatları hemen Uçar hakkında ''redd-i hâkim'' isteminde bulundular.

Metin Göktepe

UÇAR, EDİRNE'YE SÜRGÜN EDİLDİ

1997 yılında Adalet Bakanlığının kararnamesi ile gazeteci Metin Göktepe davasında sanık polisleri tutuklatan hakim Fatma Nilgün Uçar'ın, Edirne'ye sürgünlerinin istendiği ortaya çıkmıştı. Afyon'da görev süresi dolmayan ve atama talebi de bulunmayan Fatma Nilgün Uçar'ın yer aldığı atama kararnamesine, aynı yerde görev yapan kendisi gibi hakim olan eşi Hayati Uçar da dahil edilmişti. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun onayıyla adli tatil sırasında mahkeme başkanlığını yürüten Uçar ise Edirne'nin Keşan ilçesine sürgün edilmiş.