İmamoğlu'nun makam odasında fotoğraf değişikliği

ÇORLU'DAKİ tren kazasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'ün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyareti sırasında çekilen fotoğrafta çalışma masasının arkasında yeni bir Atatürk resminin asılı olduğu görüldü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının indirildiği iddia edildi. Bunun üzerine İmamoğlu'nun makam odasının fotoğrafı paylaşıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının indirilmediği, yerinin değiştirilerek yan taraftaki duvara asıldığı belirtildi.

BEYLİKDÜZÜ'NDEN İBB'DEKİ MAKAM ODASINA GETİRDİ

Yeni asılan Atatürk fotoğrafının İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde makam odasında asılı olan fotoğraf olduğu öğrenildi. İmamoğlu'nun, Atatürk'ün depremzede bir vatandaş ile ilgilenirken resmedildiği eseri, belediye başkanı ile halk ilişkisine yönelik güzel bir enstantane olduğu için çok sevdiği ve bu nedenle Beylikdüzü'nden İBB'deki makam odasına getirdiği belirtildi.