İmamoğlu'nun, Küçükkaya'ya verdiği cevap olay oldu

RESMİ olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu'nun, FOX TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın sorusuna verdiği cevap sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

"İSMAİL BEY, KARŞINIZDA DURUYOR"

İsmail Küçükkaya, muhabir aracılığıyla İmamoğlu'na "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim?" sorusunu yöneltti. Bu soru karşısında kendinden emin bir duruş sergileyen İmamoğlu, "İsmail Bey, karşınızda duruyor" cevabını verdi.