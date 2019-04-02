İmamoğlu'nun, Küçükkaya'ya verdiği cevap olay oldu

Ekrem İmamoğlu, muhabir aracılığıyla kendisine "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim?" sorusunu yönelten İsmail Küçükkaya'ya verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu.

İmamoğlu'nun, Küçükkaya'ya verdiği cevap olay oldu
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RESMİ olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu'nun, FOX TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın sorusuna verdiği cevap sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
"İSMAİL BEY, KARŞINIZDA DURUYOR"
İsmail Küçükkaya, muhabir aracılığıyla İmamoğlu'na "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim?" sorusunu yöneltti. Bu soru karşısında kendinden emin bir duruş sergileyen İmamoğlu, "İsmail Bey, karşınızda duruyor" cevabını verdi.

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