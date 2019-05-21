İmamoğlu'nun konuk olduğu CNN Türk'teki program hakkında çarpıcı iddia!

OYUNCULUĞU bırakarak siyasete atılan Mehmet Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programıyla ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

"YAZIKLAR OLSUN"

İYİ Parti tarafından İstanbul'un Kağıthane ilçesinde belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu Ahmet Hakan'ın programıyla ilgili, "Kanaldan bir yetkiliyle görüştüm; ekrem_imamoglu ile iki saat sürmesi planlanan programı resmen gelen talimatla erken bitirmek zorunda kalmışlar! Yazıklar olsun! Utanılacak haldesiniz... @ahmethc @cnnturk." ifadelerini kullandı.

MEHMET ASLAN KİMDİR?

1983 yılında dünyaya gelen Mehmet Aslan, 'Gazinocular Kralı' olarak tanınan Fahrettin Aslan'ın çocuğudur. İlk, orta ve lise öğrenimini Fransa'da tamamlayan Aslan, daha sonra Boston Üniversitesi'ne başladı. Aslan eğitimini Yeditepe Üniversitesi'nde tamamladı. Mehmet Aslan Türkiye'ye döndükten sonra dizilerde oyunculuk yaptı. Oyunculuğu dışında babasından kalan şirketin de başında yer alan Aslan maden, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde işler yapıyor.