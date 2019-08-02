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İmamoğlu'nun İngilizcesi, sosyal medyada gündem oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yabancı konuklarıyla ve CNN muhabiriyle İngilizce konuşması sosyal medyanın gündemine oturdu.

GÜNDEM 02.08.2019, 10:47 Melike Temir
İmamoğlu'nun İngilizcesi, sosyal medyada gündem oldu
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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri devam ediyor. İmamoğlu'nu Kolombiya eski Cumhurbaşkanı Andres Pastrana Arango, Brezilya İstanbul Başkonsolosu Paulo Roberto França, Yunanistan Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou ziyaret etti. Ziyaretler sırasında Ekrem İmamoğlu'nun konutlarıyla tercüman kullanmadan İngilizce konuşması sosyal medyanın gündemine oturdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Kolombiya eski Cumhurbaşkanı Andres Pastrana Arango, Brezilya İstanbul Başkonsolosu Paulo Roberto França, Yunanistan Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou ziyaret etti.

TURİZM İÇİN VİDEO ÇEKMESİNİ İSTEDİLER

Ziyaretler sırasında İmamoğlu'nun tercüman kullanmadan misafirleriyle konuşması ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.Sosyal medya kullanıcıları tarafından İmamoğlu'nun turizm için video çekmesini isteyen kullanıcılar, İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.

CNN MUHABİRİNİN SORUSUNU DA İNGİLİZCE YANITLADI

Öte yandan Ekrem İmamoğlu, Cihangir'de vatadanşlarla fotoğraf çekildiği sırada da CNN muhabiri Joe Duran'ın sorduğu soruya İngilizce cevap verdi. Suriyeliler hakkındaki görüşlerini soran gazeteci Joe Duran'a İmamoğlu'nun yanıtı "Suriyelileri seviyoruz, umarım ülkelerine dönerler" oldu. CNN muhabiri Joe Duran da bu anları Twitter'dan paylaştı.

#İmamoğlu #ingilizce #sosyal medya #gündem #İBB başkanı #Ekrem İmamoğlu
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