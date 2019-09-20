İmamoğlu'nun görevden aldığı isme Erdoğan'dan yeni görev

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de görevden aldığı Yunus Emre Ayözen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) atandı. İBB'DE ULAŞIM DAİRE BAŞKANIYDI Yunus Emre Ayözen İBB'de Ulaşım Daire Başkanlığı görevinde bulunuyordu. İBB Başkanı İmamoğlu göreve gelip kendi ekibini oluşturmaya başlamasıyla birim yöneticilerinde değişikliğe gitti. İmamoğlu Ayözen'i görevden alarak yerine Taylan Engin'i atadı.

DHMİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞINA ATANDI

İmamoğlu'nun görevden aldığı Aygözen Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün yayımlanan kararnameyle birlikte DHMİ Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

YUNUS EMRE AYÖZEN KİMDİR?

Sakarya Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 2008'de mezun olan Ayözen, sonrasında 2008-2011 arasında İTÜ'nde Ulaştırma Mühendisliği üzerine Yüksek Lisans yaptı. Aydın Üniversitesi'nde de doktorasını tamamladı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2008-2015 yılları arasında Ulaşım Planlama Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulunan Ayözen, İBB Trafik Müdürlüğü görevini yürütmüştü.Yunus Emre Ayözen, ayrıca 2008-2015 arasında İBB Gençlik Meclisinde önemli görevler bulundu ve bir süre İBB Gençlik Meclisi Başkan Vekilliği görevinde de bulundu.