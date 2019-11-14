İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği projeyi Bakanlık yapacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni gerekirse resen yapacaklarını açıkladı.
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Temel Atmama' töreni düzenleyerek iptal ettiği Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesiyle ilgili olarak, "Atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız. Gerekirse bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız." dedi. Bakan Kurum konu hakkında şu açıklamaları yaptı: "İklim değişiklikleriyle ilgili adımlarımızı atmak durumundayız. İBB Başkanı'nın açıklaması ve aldığı karar talihsiz. Yapmama üzerinden prim yapılıyor. Bu atık su arıtma tesisine neden ihtiyaç var? Atık sular Marmara'ya deşarj ediliyor. Bugünkü arıtma tesislerini biyolojik hale getiremezseniz denizi kurtaramazsınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde Haliç yanında gezilebilir, içinde balıkların yüzdüğü bir hale geldi.
"BAKANLIK OLARAK DEVREYE GİRECEĞİZ"
Tüm dünya biyolojik arıtmaya geçerken İBB Başkanı çıkıp 'Bu israf projesidir' gibi talihsiz bir açıklama yaptı. Buna müsaade etmeyeceğiz, belediyenin sorumlulukları var. Haliç'in eski haline dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız. Gerekirse Bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız."
NE OLMUŞTU?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde yapımına karar verilen Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesi için temel atmama töreni düzenlemiş ve söz konusu projeyi "Gerek yok" diyerek iptal etmişti. Söz konusu projenin kamuya maliyetinin 1,5 milyon lira olduğunu dile getiren İmamoğlu, iptal ile 1,5 milyarın kamuda kaldığını söylemişti. İmamoğlu konu hakkında şunları söylemişti: "Şu anda Yenikapı ve Baltalimanı biyolojik arıtma tesislerinin kapasitesi 2,5 milyonluk nüfus artış dahi olsa bu bölgede yeterli. Böyle bir artış zaten öngörülmüyor. Yani bu sistem yeterli, kapasite uygun zaten aynı işi yapabilecek tesislerimiz var. Bunun yapılmaması lazım."
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