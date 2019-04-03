İmamoğlu'nun eşinden o fotoğraf için açıklama

CHP'nin 31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile kendi fotoğrafının yan yana konması ve iğrenç bir şekilde 'mizah' malzemesi yapılmasına tepki gösterdi. Bu şekildeki paylaşımların 'iyi niyetli olduğunu düşünmediğini' ifade eden İmamoğlu, "Eğer bir aşağılama ya da güzelleme yaptıklarını sanıyorlarsa bilmeliler ki beni de aşağılıyorlar. Çünkü ben Sayın Semiha Yıldırım'ın fotoğrafına bakınca kendi annemi, kendi ablamı görüyorum. Onların tercihi de böyle. O yüzden bu paylaşımı hiç iyi niyetli bulmuyorum" dedi.