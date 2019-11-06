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İmamoğlu'nun eşi, yürekleri burkan haberle ilgili açıklama yaptı

Fatih'te kapısında "Dikkat siyanür var" yazılı not olan bir evde, 2'si kadın 4 kardeş intihar etti. Türkiye'nin gündemine oturan haberle ilgili Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da açıklamada yaptı. İmamoğlu, "Fatih'te 4 kardeşin intihar haberi yüreğimizi yaktı." dedi.

GÜNDEM 06.11.2019, 15:57
İmamoğlu'nun eşi, yürekleri burkan haberle ilgili açıklama yaptı
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FATİH Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu. "Dikkat siyanür var" var yazılı odada intihar eden kardeşlerin geçiş sıkıntısından dolayı intihar ettiği ortaya çıktı. Yürekleri burkan haberler ilgili Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da üzüntüsünü dile getirdi. İmamoğlu açıklamasında, "Fatih'te 4 kardeşin intihar haberi yüreğimizi yaktı." ifadelerini kullandı.

"EŞİ GÖRÜLMEMİŞ OLAY"

Fatih'teki intihar haberiyle ilgili İmamoğlu, "Fatih'te 4 kardeşin intihar haberi yüreğimizi yaktı. Eşi görülmemiş bu olayın geçim sıkıntısından yaşanmasıacımızı katladı. Çok üzgünüz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Fatih Molla Gürani Mahallesi, Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine, polis ekipleri söz konusu eve gitti. Kapının üstünde "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin" notuyla karşılaşan polis ekipleri, kilitli kapıyı açıp içeri girdi. Ekipler, evde hareketsiz yatan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Y. (56) isimli 4 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD ve polis ekipleri giydikleri özel kıyafetlerle evde yaklaşık 2,5 saat inceleme yaptı. İncelemenin ardından cesetler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

"MAAŞINA HACİZ KOYDULAR"

Olayın ardından kardeşlerin alışveriş yaptığı bakkalın sahibi DHA'nın sorularını yanıtladı. Yusuf Deniz, en son Cumartesi müzik öğretmeni olan Oya Yetişkin'in kendisinden alışveriş yaptığını belirterek, "Ben 15 senedir tanıyorum onları. En son Cumartesi günü akşam üzerin saat 17.00 gibi alışveriş yaptı tokalaştık gitti. Salı günü de ses çıkmayınca onun okuldan bir arkadaşı geldi, 'Bunların telefonu kapalı' dedi. Hemen 155 polis imdat hattını aradık. Polis arkadaşlar geldi çilingir ile binaya girdik, kapıya yazı asmışlar. Sonra emniyet yetkililerinin hepsi geldi buraya" diye konuştu.Deniz, "Dört kardeş de aynı evde yaşıyorlardı 4'ü de bekardı. Yalnız sıkıntıları, maddi sıkıntıları vardı. Başka kimseleri yoktu. Kardeşlerden biri müzik öğretmeniydi, diğeri kuryelik yapıyordu, diğerleri de evde oturuyorlardı. En son Cumartesi alışveriş yapmaya geldiğinde bana 'Maaşıma haciz koydular' dedi" dedi.

#fatih #siyanür #Ekrem İmamoğlu #Dilek İmamoğlu #İstanbul
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