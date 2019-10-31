İmamoğlu'nun eşi, kıyafetiyle sosyal medyanın gündemine oturdu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde giydiği kıyafet sosyal medyada gündem oldu. İmamoğlu'nu, 'İşte gerçek Cumhuriyet kadını' deyip övenler de eleştirenler de var.
GÜNDEM 29.10.2019, 10:19
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının Sultanahmet Meydanı ayağına, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte interaktif olarak katıldı.
ELEŞTİREN KADAR SAHİP ÇIKAN DA VAR
Burada vatandaşlara coşkulu bir konuşma yapan İmamoğlu'nun sözlerinden çok, eşi Dilek İmamoğlu'nun kıyafeti konuşuldu. Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan Dilek İmamoğlu'nu kıyafetinden dolayı "İşte gerçek cumhuriyet kadını" sözleriyle takdir edenler kadar eleştirenler de vardı.
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