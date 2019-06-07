İmamoğlu'nun danışmanından TRT açıklaması: Haberimiz yok

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan TRT'de yapılacağı açıklanan canlı yayınla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi

İmamoğlu'nun danışmanından TRT açıklaması: Haberimiz yok
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun buluşmasının TRT ekranlarında canlı olarak yayınlanacağı açıklanırken, İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan konuya ilişkin çok konuşulacak bir açıklama geldi.
"HABERİMİZ YOK"
Halk TV 'de Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına katılan Ongun, Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınının TRT ekranlarında yayınlanacak olmasına ilişkin, "Bu iddiadan Ekrem İmamoğlu'nun ve benim de haberim yok" açıklamasında bulundu.

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