ADANA'DA İmamoğlu'da Belediye Başkanı seçilen CHP'li Kasım Karaköse mazbatasını alarak görevine başladı. CHP'li Kasım Karaköse, belediye binasına geldiğinde tekbirlerle karşılandı.Tebrikleri kabul eden Karaköse, ayrım yapmadan İmamoğlu halkının belediye başkanı olacağını söyledi.
MAKAMINDA TEBRİKLERİ KABUL ETTİ
Meclis üyeleriyle birlikte İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Kasım Karaköse, partililerle birlikte İmamoğlu Belediyesi'ne geldi. Makamında tebrikleri kabul eden Karaköse, ayrım yapmadan İmamoğlu halkının belediye başkanı olacağını söyledi.
"YATIRIMA, İSTİHDAMA YÖNELİK PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"
5 yıl boyunca İmamoğlu'na hizmet etmek için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışacaklarını anlatan Karaköse, "İmamoğlu'nun çehresini değiştirip,yatırıma, istihdama yönelik projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi
İmamoğlu'nun CHP'li belediye başkanı tekbirlerle göreve başladı
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Belediye Başkanı seçilen CHP'li Kasım Karaköse, mazbatasını alarak göreve başladı. İlçe Seçim Kurulu'nun ardından belediye binasına geçen Karaköse, vatandaşların tekbirleriyle karşılandı.
ADANA'DA İmamoğlu'da Belediye Başkanı seçilen CHP'li Kasım Karaköse mazbatasını alarak görevine başladı. CHP'li Kasım Karaköse, belediye binasına geldiğinde tekbirlerle karşılandı.Tebrikleri kabul eden Karaköse, ayrım yapmadan İmamoğlu halkının belediye başkanı olacağını söyledi.