İmamoğlu'nun 2012 yılında attığı mesaj sosyal medyada gündem oldu!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yıllar önce attığı tweet sosyal medyayı salladı.
"ARDINDAN TÜRKİYE'DE İKTİDARIZ"
Ekrem İmamoğlu'nun 7 yıl önce attığı tweet sosyal medyada çok konuşuldu. Ekrem İmamoğlu 2012 yılında ilçe seçimleri öncesi Twitter hesabından yayınladığı mesajda, " Beylikdüzü'nde iktidar olmadan bize uyku yok. Bilin ki ardından İstanbul da, Türkiye'de iktidarız." ifadelerini kullanmıştı.
TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK GELDİ
İmamoğlu'nun 2012 yılında attığı tweete takipçileri de sessiz kalmadı. İmamoğlu'nun takipçileri sosyal medya hesaplarından attıkları mesajlarla İmamoğlu'nun 2012 yılında attığı tweete destek verdi.