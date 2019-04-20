İmamoğlu'nun 1 Mayıs'ta biber gazı yediği görüntüler ortaya çıktı

1 MAYIS yaklaşırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken bir görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, İmamoğlu'nun CHP Beylikdüzü teşkilatı ile yürüdüğü ve yürüyüş esnasında polisin müdahalesiyle karşılaştığı görülüyor. Ekrem İmamoğlu'nun 2013 yılına ait görüntüleri ortaya çıktı. 2013 yılında CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olan İmamoğlu, 1 yıl sonra Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu.

TEŞKİLATIN ÖNÜNDE YÜRÜMÜŞ

Görüntülerde, İmamoğlu'nun 1 Mayıs'ta Beşiktaş'tan Taksim'e çıkmak isteyen gruplar arasında yer alan CHP Beylikdüzü teşkilatının en önünde yürüdüğü görülüyor. İmamoğlu'nun "Emperyalizme köle olmayacağız" pankartının önünde yer alması ve sloganlara eşlik etmesi dikkat çekti.

GAZIN ATILDIĞI ALANDAN SAKİNCE UZAKLAŞIYOR

Görüntülerde ilçe kortejinin önünde yürüyen Ekrem İmamoğlu, polisin biber gazına maruz kalıyor. Gazın atıldığı alandan sakin bir şekilde kaçıyor.