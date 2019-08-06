İmamoğlu'ndan sürpriz Erdoğan hamlesi

23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Twitter'dan takibe aldı. Erdoğan ise İmamoğlu'na henüz geri dönüş yapmadı. Hayatın vazgeçilmezi olan sosyal medya, son seçimlerden sonra siyasetçiler için daha önemli bir hal aldı. Sosyal medya, yeni dönemde siyasetçiler için bir miting alanı olma özelliğini barındırıyor. Bu durumun farkında olan siyasetçiler, sosyal medya performansını her geçen gün artırıyor.

İMAMOĞLU'NUN SOSYAL MEDYA PERFORMANSI

Twitter'da 3,1 milyon kişinin takip ettiği Ekrem İmamoğlu, 487 kişiyi takip ediyor. İmamoğlu, birçok gazeteciyi, gazeteyi, sanatçıyı, siyasetçiyi, kurumu ve kuruluşu takip ediyor. İmamoğlu'nun Twitter'da takip ettiği isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da bulunuyor. İmamoğlu Erdoğan dışında başka bir AK Partili ismi takip etmiyor.

ERDOĞAN'IN SOSYAL MEDYA PERFORMANSI

Twitter'da 14 milyon takipçiye sahip olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 95 kişi takip ediyor. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil hiçbir CHP'liyi takibe almadı. Erdoğan Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı olan Devlet Bahçeli'ye de takip etmiyor. Erdoğan Twitter'da eşi Emine Erdoğan'ı ve daha çok kurum ve kuruluşları takip ediyorEkrem İmamoğlu, diğer bir sosyal medya ağı olan Instagram'da da aktif. Şimdiye kadar Instagram'da 8 bin 307 gönderi paylaşan İmamoğlu'nun 5,9 milyon takipçisi, 118 de takip ettiği kişi bulunuyor. İmamoğlu Instagram'da Erdoğan dahil hiçbir AK Partili ismi takip etmiyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram'da şimdiye kadar 436 gönderi paylaştı. Instagram'da 6 milyon takipçiye sahip olan Erdoğan, sadece 3 kişiyi takip ediyor. Erdoğan, Instagram'da AK Parti'yi, eşi Emine Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanlığının resmi hesabını takip ediyor.