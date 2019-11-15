İmamoğlu'ndan 'siyanürlü intihar' yorumu: İstanbul görevini yapmadı

TÜRKİYE'DE son günlerde artan intihar vakalarına değinen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Türkiye'de son 30-40 yılın en büyük işsizliği yaşanıyorsa, insanlarımız sıkıntı içindeyse, insanlarımız bilinmeyen sebeplerle hayatlarına son veriyorsa, bunun sebebi bugüne kadar İstanbul görevini yapmadı demektir' ifadelerini kullandı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

"İSTANBUL DÜZELİRSE TÜRKİYE DÜZELİR"

İmamoğlu Türkiye'de geçim sıkıntısından dolayı insanların yaşamlarına son verdiğini dile getirerek, şunları söyledi: "İstanbul'da, insanlarımızın gurur duyacağı bir kent modelini var ederek, aynı zamanda dünyaya bu mesajları verirken, ne kadar sağlam bir yönetim olduğumuzu, ne kadar sağlam değerler üzerinden yeni bir demokrasi inşa ettiğimizi bütün dünyaya göstereceğiz. İstanbul, bu düzelmeyi yaşadığında, aynı yansıma, göreceksiniz Türkiye'ye yansıyacak."

"İSTANBUL GÖREVİNİ YAPMADI DEMEKTİR"

"Bugün Türkiye'de bir şikayetiniz varsa, hukuksuzluk varsa, yozlaşma varsa, insanlarımız mutsuzsa, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi bozuksa, son 30-40 yılın en büyük işsizliği yaşanıyorsa, insanlarımız sıkıntı içerisindeyse, insanlarımız bilinmeyen sebeplerle hayatlarına son veriyorsa bunun sebebi; bugüne kadar İstanbul görevini yapmadı demektir. Çünkü İstanbul, Türkiye'nin motor gücüdür. İstanbul iyiyse, Türkiye de iyi olur. İstanbul'da yönetim ahlakı varsa, inanın o Türkiye'ye de yansır. İstanbul'da kamu hukuku korunuyor, insanlara iyi davranılıyorsa Türkiye'ye yansır. İstanbul'un görevi büyüktür. Onun için bizim görevimiz çok büyük" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Fatih'te 4 kardeş, kapıya "İçeride siyanür var" yazılı bir not bırakarak intihar etmişti. Türkiye gündemini bir hayli meşgul eden bu olaydan birkaç gün sonra benzer bir vaka daha meydana gelmişti. Antalya Konyaaltı'nda 2'si çocuk 4 kişilik bir aile, benzer yollarla canlarına kıymıştı. Son olarak ise bugün İstanbul Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.