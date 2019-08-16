İmamoğlu'ndan "Mağdurum" diyen vatandaşa yanıt

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un simge meydanlarından Beyazıt'ta vatandaşlarla sohbet etti. Meydanının atıl durumda olmasından dolayı mağdur olduğunu söyleyen vatandaşa "Ben de mağdurum. Rahatsız edici" diyerek yanıt veren İmamoğlu, meydanın düzenleneceğini söyledi.

Dün akşam Saraçhane'deki İBB binasından Beyazıt'a yürüyen İmamoğlu, meydana ait planlarla ilgili yardımcılarından teknik bilgi aldı.

İMAMOĞLU: BEN DE MAĞDURUM

Diken'in aktardığı habere göre, bu sırada bir semt sakini, yıllardır atıl halde bırakılan meydanın bu durumundan dolayı mağdur olduklarını söyleyince İmamoğlu, "Ben de mağdurum. Rahatsız edici" karşılığını verdi.

"BU ŞEHRE BU ZULÜM ÇEKTİRİLİR Mİ?"

Esnafla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen İmamoğlu şunları söyledi: "Bu şehre ve insanlarına bu zulüm çektirilir mi? Çok yazık. Beyazıt Camii'nin arkası, İstanbul Üniversitesi'nin önü. Meydanın alt tarafı… Şöyle bir bakın. Şuraya kafalarına göre bir çadır kurmuşlar. Bir masa kurun. Birkaç uzman davet edin. 'Burası altı ayda biter' deyin bana."

"BU HANGİ AKIL?"

Yedi yıldır restorasyonu süren Beyazıt Camii'nin durumunun öğrenilmesi için de talimat veren İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi'nin tarihi kapısı önüne atılan betona ise "Bu hangi akıl?" diyerek tepki gösterdi.

PROJE HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Turgut Cansever'in meydan düzenlemesine ilişkin yarışmada başarılı olan projesini arkadaşlarıyla incelediklerini ifade eden İmamoğlu şöyle devam etti: "Bu yarışma paralelinde burayı hızlıca bitirebilme imkanına sahibiz. Yarışmayı kazanan merhum Turgut Bey'in kızı ile görüşecekler. Amacımız, burayı, çok değerli danışman hocalarımızın da katkılarıyla kısa zamanda bitirip, bölgeyi hızlıca turizme kazandırmak, İstanbullunun gelip keyifle tarihi yaşayabileceği, herkesin keyifle tat alabileceği bir alan yaratmak."