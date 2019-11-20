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İmamoğlu'ndan koltuk değişikliği! 'Kara Para Uzmanı'nı göreve getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İç Denetim Birimi Başkanlığı'nı 10 yıldır yürüten Sabri Çakıroğlu'nu görevden alıp 'Kara Para Uzmanı' olarak bilinen Halim İpek'e yeni görev verdi.

GÜNDEM 20.11.2019, 16:55
İmamoğlu'ndan koltuk değişikliği! 'Kara Para Uzmanı'nı göreve getirdi
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İBB'nin 18 kişilik ekipten oluşan, İç Denetim Birimi Başkanlığı el değiştirdi. İBB'de 24 yıldır görev yapan ve son 10 yılında Denetim Birimi Başkanı olan Sabri Çakıroğlu'nu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görevden aldı. Çakıroğlu'nun yerine ise 'Kara Para Uzmanı' olarak bilinen Halim İpek'i atadı. Çakıroğlu aynı birimde denetçi olarak göreve devam edecek.

KARA PARAYLA İLGİLİ KİTABI VAR

İBB İç Denetim Birimi Başkanlığı'na, İTÜ'de iç denetçi olarak görev yapan Halim İpek atandı. 'Önemli Bir Sorun: Kara Para ve Kara Paranın Aklanması' adıyla yayımlanmış bir kitabı ve kara para, kara paranın aklanması konularında da dergilerde yayımlanmış yazıları bulunan İpek, görevi makamda düzenlenen bir törenle Çakıroğlu'ndan devraldı.

HALİM İPEK KİMDİR?

Halim İpek, 1968 Çorum doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren İpek, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim dalında yüksek lisans yaptı. 1992 Maliye Bakanlığı'nda vergi müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. 8 Ekim 1995 tarihinde vergi müfettişliğine atandı.

2007'de vergi müfettişliğinden ayrıldı, İTÜ'ye iç denetçi oldu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ruhsatı, Bağımsız Denetçi Ruhsatı ve Kamu İç Denetçi Sertifika sahibi olan İpek'in, vergi konularında da yayımlanmış yazıları bulunmakta.

SABRİ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Sabri Çakıroğlu, 1966 Çankırı doğumlu. Gazi Üniversitesi, Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nü bitiren Çakıroğlu, 1995 yılında İBB Giderler Müdürlüğü'nde memur olarak çalışmaya başladı.

Kamu İç Denetçi Sertifikası, Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası, Uluslararası Risk Yönetimi Güvencesi Sertifika sahibi ve Uluslararası Suistimal-Hile İnceleme Uzmanı olan Çakıroğlu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Liderlik ve Küresel Girişimcilik Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı.

#Halim İpek #Sabri Çakıroğlu #İç Denetim Birimi Başkanlığı #İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
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