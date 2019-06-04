İmamoğlu'ndan İçişleri Bakan Yardımcısı'na tepki: Ben Türk'üm

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan kendisini etiketleyerek bayramını kutlayan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile diğer adayların bayramını kutladı.

İmamoğlu, bayram namazını Beylikdüzü'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Daha sonra cami önünde bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Sabah Twitter üzerinden bayramımı tebrik eden Sayın Binali Yıldırım'a, eşi hanımefendiye ve bütün ailesine, Saadet Partisi adayı Necdet Bey'e ve ailesine, Vatan Partisi adayı ve ailesine, kısacası bu süreçte koşacak olan tüm rakiplerimize iyi bayramlar diliyorum. Umut ederiz, centilmence, bundan sonrası için güzel cümlelerin kurulduğu ve insanların birbirine güzel mesajlar verebildiği bir kampanya süreci olur. Bu anlamda ben de rakiplerimizin bayramını tebrik ediyorum."

"DEMOKRASİ AĞIR DARBE ALMIŞTIR"

İmamoğlu, YSK'nin sandık görevlileri ile ilgili kararını üzücü olarak nitelendirdiğini yinelerken, "Ramazan ayının girişinde böyle bir karar verip, son gününde böyle bir karara imza atarak aslında gerekçeli kararlarının hiçbir anlam ifade etmediğini ortaya koymuş oldular. Demokrasi ağır darbe almıştır" ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile ortak televizyon programına katılma konusundaki görüşleri sorulan İmamoğlu, "Sanırım 17 yıldır memleket böyle bir görüntüyü görmedi. Bunun görülmesi ülkemizin demokrasisi adına sevindirici bir hareket olacaktır. Umuyorum gerçekleşir. Arkadaşlarım görüşecekler." şeklinde konuştu.

"BEN TÜRK'ÜM BENİMLE İLGİLİ NE DEMEK İSTİYORLAR?"

İmamoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı ve eski AK Parti Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy'un sosyal medyada paylaştığı belirtilen ifadelerin sorulması üzerine de şunları kaydetti:

"Hiç fark etmiyor benim için. Ben insanım, dünya insanıyım. Böyle laflar, insanları karalama falan vesaire bunlar geçti. Kötü laf edenler içlerinden ne geçiyorsa aynaya baksınlar, yüzlerinde görürler onu. Kimsenin hakkında da kötü bir şey düşünmüyorum. Ama benim geçmişimle ilgili uğraşmasınlar. Kaldı ki komşumuz Yunanistan'ın ismini anıyorlar. Ne demek istiyorlar? Ben Türk'üm benimle ilgili ne demek istiyorlar? Bu ülkede farklı etnik kökeni olan insan var. Onlar için ne demek istiyorlar?"

İmamoğlu'ndan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'a: Ben Türk'üm, benimle ilgili ne demek istiyorlar?

Doğum gününün bayramın birinci gününe denk geldiği ve bugün Trabzon'a gideceği hatırlatılan İmamoğlu, bayramlarda ve tatillerde memleketine gitmeyi gelenek haline getirdiğini belirterek, "Belediye başkanı olarak gidecektim, seçilmiş belediye başkanı olarak gideceğim." diye konuştu.