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İmamoğlu'ndan İBB'de yeni atama! İşte İSKİ'nin başına geçen isim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürlüğü görevine kurumda önemli görevlerde bulunan Raif Mermutlu'yu atadı.

GÜNDEM 10.09.2019, 12:54
İmamoğlu'ndan İBB'de yeni atama! İşte İSKİ'nin başına geçen isim
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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana kendi ekibini oluşturmaya devam ediyor. İmamoğlu son atamasını İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) yaparak, İSKİ Genel Müdürlük görevineÇevre Mühendisi Raif Mermutlu atandı.

RAİF MERMUTLU KİMDİR?

1961 Elazığ doğan Raif Mermutlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü mezun oldu.1983 yılında İller Bankası Genel Müdürlüğü'nde mühendis olarak göreve başlayan Mermutlu, Türkiye genelinde birçok ilin içme suyu arıtma projelerinde görev aldı. 1994 yılında İstanbul metropolünün su probleminin çözümü için İstanbul'a davet edildi ve İSKİ Genel Müdürlüğü'nde göreve başladı.

İSKİ Genel Müdürlüğü'nde sırasıyla;

- Asya Yakası Su İnşaat Müdürlüğü

- Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı

- Su Arıtma Daire Başkanlığı

- Yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı

- İşletmelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenerek İstanbul'un büyük içme suyu ve atıksu projelerinin inşasında ve işletilmesinde önemli katkılar sundu.

İngilizce bilen Raif Mermutlu, 2010 yılında kendi isteği ile emekli oldu. Mermutlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

#Ekrem İmamoğlu #İBB #İSKİ
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