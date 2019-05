İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Benimle uğraşacağınıza işinize bakın

Binali Yıldırım'ın 'Büyükşehir pusulası verilmedi' sözlerinin anlaşılacak tarafı yok. Bunların skeçleri yazılır, oynanır, insanlar gülsün diye. Verdikleri şikayetler arasında böyle bir şey yok. Siz Türkiye'ye mal olmuş insanlarsınız. Tanınmak bana sorumluluk kattı. Her cümlenize çok dikkat etmeniz gerek.

Biz her tedbiri almıştık ama şimdi 2-3 katına çıkarıyoruz. Temel felsefe şu; bizim bir oyumuz karşı tarafa geçmesin onların bir oyu bize geçmesin. Yani biz aslında her iki tarafın da bekçiliğini yapmaya hazırız. Türkiye genelinde her ilden hukukçu bize katkı sunmaya geliyor. Sandıkta, okulda, il seçim kurulunda tedbirliyiz. Şimdi YSK'da da tedbirli olacağız. Nasıl mı? Bir oy geçersiz mi arkasına nedenini yazacağız. Biz bu ülkeyi ihanet eden AA'ya bırakmayacağız. Bir ajansla anlaşacağız, en fazla 3.5 saat içinde sonucu açıklayacağız. Bu neyi sağlayacak? Demokrasiye olan inancı arttıracak. Biz herhangi bir ülke değiliz, sıkıntı olabilir bazı yöneticiler kendi menfaatlerini toplumun üzerinde tutabilir ama biz demokrasiye inanıyoruz biz bunu tedavi edeceğiz. Milyarlarca bütçeden bahsediyoruz, bir avuç insan saltanat sürecek, değişecek bu düzen, tasarruf düzeni gelecek.