İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız" sorusuna yanıt

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız" sorusuna yanıt vererek "Şu an sadece İBB Başkanı'yım" dedi.

İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız" sorusuna yanıt
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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya'nın "İstanbul'da başarılı olursanız Cumhurbaşkanı adayı olabileceğinizi biliyor musunuz?" sorusuna, "İsmail bey şu an sadece İBB Başkanı olduğumu biliyorum" cevabını verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox Tv'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu.
Sosyal medyadan gelen soruları, İmamoğlu'na aktaran Küçükkaya "İstanbul'da başarılı olursanız Cumhurbaşkanı adayı olabileceğinizi biliyor musunuz?" diye sordu. İmamoğlu, şu şekilde yanıt verdi:
"İsmail bey şu an sadece İBB Başkanı olduğumu biliyorum. Siyasette her zaman arkadaşlarıma şunu söyledim, 'Siyaset bir meslek değil, siyaset bir görev ve siyasetteki kariyerinizi yol haritanızı kendiniz belirlemeye çalışırsanız kaybetmeye başlarsınız.'"

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