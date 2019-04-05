İmamoğlu'ndan bu fotoğrafla ilgili olay yaratacak iddia!

RESMİ olmayan seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programına katıldı.

"AÇILMADI, İZİN VERİLMEDİ"

Programda Eyüp Sultan ziyaretine değinen İmamoğlu, "Bir kadın adayımız vardı onu ziyaret etmek, ona destek olmak için oraya gitmiştim. Dedim ki 'Camiye girmeyeyim, Eyüp Sultan Hazretleri'nin olduğu yer daha gizli, orada ibadetimizi yapalım.' Açılmadı biliyor musunuz? Herkese açılır, ben biliyorum. Ben de kıldım orada. Açılmadı, izin verilmedi. Sonra yandaki bir başka küçük türbe var, orada ettim. Ben Eyüp Sultan'a gidişimi basına duyurmadım. Orada bir kadın adayımız vardı. Çok, çok üzülmüştüm. Dedim 'Hem seni ziyaret edeceğim, hem de Eyüp Sultan'ı ziyaret edeceğim.' Böyle şeyleri yaşadıkça çok üzülüyorum. Bu memleket bizim" ifadelerini kullandı.

"KAZANANA KADAR SEÇİM Mİ O ZAMAN?"

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'ün "İstanbul'da seçimler yenilenmeli" şeklindeki çıkışına da değinen İmamoğlu, "Seçimi kazandığıma inanmasam, elimizdeki veriler bunu göstermese, Allah şahit çıkar 'Kaybettik' derim" açıklamasında bulunan İmamoğlu, "Her seçimde tekrar tekrar mı sayalım? Seçimden kurtulamıyoruz. Kazanana kadar seçim mi o zaman?" diye sordu.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞÜR MÜ?

İmamoğlu, Küçükkaya'nın "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşür müsünüz?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Sayın Erdoğan 16 milyon vatandaştan birisi. Ayrıca cumhurbaşkanı. Görüşme talep etmekten kaçınmam."