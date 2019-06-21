İmamoğlu'ndan AK Parti'ye sert tepki: Bu kadar manevranın sebebi nedir?

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmede bulunmak üzere basının karşısına geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, PKK ele başı Abdullah Öcalan'ın HDP'li seçmene 'tarafsız kalın' mesajı sonrası girilen süreci değerlendirdi. AK Parti'nin İstanbul'u bırakmamak için her gün farklı bir manevra yaptığını ifade eden İmamoğlu, "İstanbul'da ne olduğunu çözeceğiz. Bu kadar manevranın sebebi nedir? 24 Haziran'da İBB Başkanlığı'nı aldığımızda tüm gerçekleri halkımızla paylaşacağız." dedi.

"OYUM DÜŞECEK GİBİ BİR DERDİM YOK"

Teröristelebaşı Abdullah Öcalan'ın dün kamuoyuyla paylaşılan mektubuna ilişkin soruya yanıt veren İmamoğlu, "Oyum düşecek gibi bir derdim yok." dedi.

ERDOĞAN'IN GÖREVDE KALAMAZ SÖZLERİNE YANIT

Ordu Valisi ile yaşanan VIP krizinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yargının vereceği karar önünü kesebilir" ifadelerine de yanıt veren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: Seçime 2 gün kala beni tehdit edecekler. Ortada herhangi bir suçlama yok, mahkeme kararı yok. İstanbul'daki meselenin ne boyutta olduğunu herkes anlamalı. Hiçbir korkumuz yok. Arkamızda milyonlarca insan var. Tehditler bizi yoramaz. Vız gelir tırıs gider"