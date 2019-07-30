İmamoğlu müjdeyi verdi! İstanbul'a yeni metrobüs hatları geliyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan İmamoğlu, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Tekstilkent'teki atölye bakım alanında gazetecilere açıklama yaptı. Metro hattının bakım alanının 150 bin metrekare üzerine kurulduğunu anlatan İmamoğlu, Kabataş-Mecidiyeköy-Metrosu'nun sürücüsüz planlandığını söyledi.İmamoğlu metrobüslerdeki sorunlarla ilgili bir soruya ise araçların yenileneceğini ve yeni metrobüs hatlarının geleceğini söyledi.

"2020 OCAK AYINDA İLK SÜRÜŞLERİN BAŞLANMASI HEDEFLENİYOR"

Hattın yoğun bir hat olacağını dile getiren İmamoğlu, "24 buçuk kilometre uzunluğunda bir hat. İstanbul için nefes aldıracak ulaşım hatlarımızdan birisi olacak. Başlangıcından bu yana buraya emek harcayanlara teşekkür ediyoruz. Çalışan emekçi dostlara, belediyemizde bu sürece katkı koyanlara İstanbul halkı adına teşekkür ediyoruz. 2020 Ocak ayında ilk sürüşlerin başlanması hedefleniyor. Bu zaman dilimi deneme sürüşleri, güvenlikle ilgili tedbirler çok çok önemli. Bu zaman dilimi bunlar için değerlendiriliyor. Hem çevreye duyarlı hem de engelli araçları var. Engelli vatandaşlarımızın binişlerini ve inişlerini kolaylaştıran bir hat. İstanbul'un metroya çok ihtiyacı var. Yerin üstüne sığmıyoruz çünkü. Yerin altını en maksimum kullanmak zorundayız. " diye konuştu.

"YENİ METROBÜS HATLARIMIZ OLACAK"

İmamoğlu, bir gazetecinin metrobüs hatlarında sıkıntı yaşandığına ilişkin soru sorması üzerine, şunları söyledi "Metrobüs araçlarımızın ciddi anlamda değişime ihtiyacı var. Hem eskiyen araçlar var. Ters yön ulaşımı sıkıntılı. Kazalara neden oluyor. Bunların değiştirilmesi noktasında tespitlerimiz var. Çok ilginç yorumlar duyuyorum. 'Hani ulaşım sorununu çözecekti.' falan diye… Beklentileri çok değişik sanırım. Aşama aşama... Metrobüsle ilgili hızlıca devreye alacağımız kısımlar var. İşin tümüyle çözümü ciddi bir araç yenileme konusu. Bir rehabilitasyon ile bazı sıkıntıları çözeceğiz. Metrobüs alımlarında yanlış alımlar oldu geçmişte. Bunlar üzücü şeyler. Benim her şeyi bilmek zorunda olmadığımın herkes farkındadır. Bu işin uzmanları var. En doğru aracı buraya katmak önemli. Bu kabiliyette uzmanlarımızda var. Yeni metrobüs hatlarımız olacak."