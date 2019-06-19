İmamoğlu mu, Yıldırım mı? İşte son anket sonucu

KONDA Araştırma şirketi 23 Haziran Pazar günü gerçekleşecek İstanbul seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre yüzde 9,4 kararsız veya oy kullanmayacak seçmeni orantılı bir şekilde dağıtıldığında Ekrem İmamoğlu yüzde 54 oy oranına ulaşırken, Binali Yıldırım yüzde 45'te kalıyor.

İMAMOĞLU'NA OY VERECEĞİNİ SÖYLEYEN SEÇMEN YÜZDE 50,1'E YÜKSELDİ

Araştırmada dikkat çeken bulgu, YSK'nin İstanbul seçimini iptal etmesi kararıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söyleyen seçmen yüzde 39,5'ten yüzde 50,1'e yükselmesi.

KONDA ARAŞTIRMADAN AÇIKLAMA GELDİ

Konda Araştırma, çalışmanın künyesinde şu bilgilere yer verdi: "Araştırma, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle bulgularımız yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine dair 7 gün önceki eğilimleri ve tercihleri içermektedir. Araştırma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki 157 mahallede 3498 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülmüştür. Her bir mahallede gerçekleştirilen 24 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulanmıştır. Örneklem, ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine dayalı mahallelerin nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri verileri ile 1 Kasım 2015 Genel Seçim mahalle sonuçları katmanlandırılarak hazırlanmıştır. Araştırma, İstanbul'un 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil eden deneklerin saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tercihlerini yansıtmaktadır. Araştırmanın bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 1,8, yüzde 99 güven aralığında +/- 2,4'tür. Yerel Seçimler sürecinde adayların belli olduğu Ocak ayından bu yana gerçekleştirilen araştırmaların bulgularının seyri, 31 Mart Yerel Seçimlerindeki İBB Başkanlık oy dağılımıyla beraber aşağıdaki grafiktedir. 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyenlerin ve geçersiz oyların toplam oranıdır. Partilerin oy oranları resmi sonuçların seçime katılmayan seçmenler de dâhil edilerek yeniden hesaplanmasıyla elde edilmiştir. Yüzde 9,4 kararsız veya oy kullanmayacak seçmeni orantılı bir şekilde dağıttığımızda ise Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 54, Binali Yıldırım'ın yüzde 45 oy oranına ulaşacakları hesaplanmaktadır. Saygılarımızla, bilgilerinize sunulur."